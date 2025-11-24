Traffico di droga | chiesti 20 anni di carcere per Luca Lucci ex capo della Curva Sud milanista

Per la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano sarebbe stato a capo di un'associazione che importava stupefacenti dalla Spagna per spacciarli in Italia.

traffico di droga chiesti 20 anni di carcere per luca lucci ex capo della curva sud milanista

© Gazzetta.it - Traffico di droga: chiesti 20 anni di carcere per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud milanista

