Toscana in allerta arancione torna l’incubo maltempo
Firenze, 24 novembre 2025 – Passato il gelo del fine settimana, la Toscana piomba di nuovo nella morsa del maltempo. E – è proprio il caso di dirlo – come un fulmine a ciel sereno è arrivara una allerta meteo per la regione che in una vasta zona è addirittura arancione. Il bollettino meteo. L’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico riguarda la Toscana nord ovest dalle 17 di oggi 24 novembre alle 9 di martedì 25 novembre, allerta gialla sul resto della regione. "Prestiamo attenzione e prudenza, il sistema regionale di Protezione Civile è operativo e pronto in caso di necessità”, scrive sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
