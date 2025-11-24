Tortelloni con ripieno di mela e formaggio | la ricetta

La Golden Delicious si abbina al Piave DOP Mezzano in una ricetta di longevità firmata dalla nutrizionista Chiara Manzi. Prosegue il viaggio di Applepairing Mela Val Venosta, il progetto che racconta l’arte degli abbinamenti del benessere tra le mele venostane e le eccellenze gastronomiche regionali italiane, con un’attenzione speciale alla longevità. La dolcezza della Golden Delicious Val Venosta approda in Veneto, dove incontra il carattere deciso del Piave DOP Mezzano, formaggio simbolo delle montagne bellunesi. Un connubio che esalta due prodotti genuini e fortemente legati al proprio territorio, protagonisti di una nuova ricetta che unisce gusto e salute. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

