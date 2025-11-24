NUTRIE ALL’ATTACCO! Via Romana? Via Tortaia? Comune si sbatte, Regione si sbadiglia. E Arezzo litiga anche sui roditori col curriculum migratorio Arezzo è di nuovo in ebollizione, e stavolta non per il traffico o le buche: sono tornate loro, le nutrie più famose del Centro Italia, quelle che ormai andrebbero messe sul libro paga del Comune per quanto fanno discutere. Tutto era esploso lo scorso ottobre: un gruppetto di volontari – stivali, guanti e più buon cuore che pazienza – s’era messo a salvare la famigliola di nutrie finita in un cantiere, in via Romana. Da lì, il web si era subito diviso come all’ingresso dello stadio: – i santi, che volevano adottarle una per una; – gli eroi, che già proponevano una statua; – e gli aspiranti dottor Mengele del rodito, pronti a spiegare “come si fa” con una perizia degna dei film dell’orrore. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tortaia o Romana? Le nutrie migrano… o qualcuno ha sbagliato il navigatore?