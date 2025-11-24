Torre dei Conti no alla demolizione | partiti i lavori per metterla in sicurezza

Che succede alla Torre dei Conti dopo il crollo dello scorso 3 novembre, costata la vita all’operaio Octay Stroici? La domanda è stata al centro della seduta di commissione PNRR che il suo presidente, l’architetto Giovanni Caudo, ha convocato il 24 novembre. La prima notizia è che non verrà. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Torre dei Conti, no alla demolizione: partiti i lavori per metterla in sicurezza

Altri contenuti sullo stesso argomento

La prima ispezione alla Torre dei Conti arriva dopo giorni di attesa, in un contesto segnato da dolore e grande cautela. I carabinieri hanno svolto un controllo esterno sulla struttura medievale, dopo i crolli del 3 novembre costati la vita a un operaio. L’indagine - facebook.com Vai su Facebook

"Torre dei Conti" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Torre dei Conti, niente demolizione: partirà la messa in sicurezza - Dopo il cedimento del 3 novembre, le istituzioni confermano la volontà di preservare l’edificio storico. Si legge su rainews.it

Torre dei Conti, no alla demolizione: partiti i lavori per metterla in sicurezza - Smentita l'ipotesi dell'abbattimento, la commissione Pnrr ha analizzato cosa si sta facendo dopo il crollo del 3 novembre ... Segnala romatoday.it

Crollo Fori Imperiali, Torre Conti precaria ma non sarà demolita - I comportamenti delle murature possono anche essere imprevedibili, tuttavia penso che l'esame fatto immediatamente dopo il cr ... Lo riporta msn.com