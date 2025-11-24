Torna ' Young' la rassegna dedicata ai giovani talenti emergenti

Foggiatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione ‘Musica Civica’, organizza la terza edizione di ‘Young’, la rassegna dedicata ai migliori studenti dei Conservatori ‘Umberto Giordano’ di Foggia e ‘Niccolò Piccinni’ di Bari. Un’iniziativa che nasce per offrire a solisti e gruppi cameristici una vera prima occasione di lavoro: un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

RASSEGNA Al via ‘Musica Civica Young’, la rassegna che valorizza i giovani talenti di Foggia e Bari - Rassegna dedicata ai giovani musicisti emergenti dei Conservatori “Umberto Giordano” di Foggia e “Niccolò Piccinni” di Bari ... Riporta statoquotidiano.it

