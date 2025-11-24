Torna in Romagna il mercatino di Natale di Enpa

Torna il mercatino di Natale del Rifugio del cane e infermeria felina Enpa a Faenza, l’appuntamento per donare e acquistare oggettistica a buon prezzo per una buona causa. Dal 29 novembre al 5 gennaio in Piazza della Libertà, 8 b1 (di fronte al Duomo) sarà possibile trovare simpatiche e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

