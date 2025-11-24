Torna in Romagna il mercatino di Natale di Enpa

Torna il mercatino di Natale del Rifugio del cane e infermeria felina Enpa a Faenza, l’appuntamento per donare e acquistare oggettistica a buon prezzo per una buona causa. Dal 29 novembre al 5 gennaio in Piazza della Libertà, 8 b1 (di fronte al Duomo) sarà possibile trovare simpatiche e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Torna in Romagna il mercatino di Natale di Enpa

Altre letture consigliate

Torna in campo anche la Primavera Cesena U20 | MD12 Centro sportivo “Romagna Centro” - Martorano ? 15:00 CET Sportitalia https://www.atalanta.it/news/primavera-sabato-in-trasferta-contro-il-cesena #CesenaAtalanta #Primavera1 #GoAtalant - facebook.com Vai su Facebook

Torna in Romagna il mercatino di Natale di Enpa - Torna il mercatino di Natale del Rifugio del cane e infermeria felina Enpa a Faenza, l’appuntamento per donare e acquistare oggettistica a buon prezzo per una buona causa. ravennatoday.it scrive

Mercatini di Natale in Emilia-Romagna: la guida completa città per città - Dai portici di Bologna ai centri storici della Romagna, boutique, concerti e spettacoli animeranno piazze e vie, creando gli attesissimi scenari da fiaba per adulti e bambini. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Si accende il Natale in Romagna: ecco gli eventi - Quando l'inverno torna a posarsi dolcemente sui borghi romagnoli e le prime luminarie iniziano a brillare come stelle in anticipo nelle vie dei centri storici ... Scrive livingcesenatico.it