Torna il Capodanno in piazza con il rock dei Mystic Doll spumante e panettone per tutti

Ravennatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest’anno il Capodanno Rock nel cuore di Faenza. L’appuntamento è fissato alle 21:30 in Piazza Martiri della Libertà, dove il palco allestito di fronte alla pista di pattinaggio, aperta per tutta la serata, farà da cornice all’energia dei Mystic Doll. La band faentina, nata quindici. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

