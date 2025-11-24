Torna dal lavoro e il parabrezza dell’auto esplode all’improvviso | la causa è clamorosa
Una vicenda assurda, ha visto protagonista una donna. Stava tornano a casa dal lavoro, quando la sua auto è esplosa all’improvviso: “Ho pensato ad una bomba, ma la realtà era diversa” Stava tornando a casa dal lavoro, quando in pochi secondi è stata protagonista di un episodio assurdo e per certi versi surreale. Una donna di 28 anni è la sfortunata protagonista di questa assurda storia. Che l’ha portata agli onori della cronaca e ad avere spazio in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche. La donna ha visto il parabrezza della sua auto esplodere all’improvviso. Il rumore è stato talmente forte da farle pensare a una bomba. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
