Torna anche quest’anno ad Arezzo il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa Incarta il presente regala un futuro
Arezzo, 24 novembre 2025 – . Dal 28 novembre al 24 dicembre sarà possibile sostenere la risposta di Oxfam nelle più gravi emergenze umanitarie del mondo causate da conflitti e crisi climatica, che senza interventi e aiuti immediati rischiano di trasformarsi in vere e proprie catastrofi. Per tutto il periodo natalizio decine di volontari e dialogatori di Oxfam saranno infatti presenti nei punti vendita T oys Center, Euronics e Andreini - di Arezzo, Montevarchi e Foiano - per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita, servizi igienico-sanitari, cibo e beni di prima necessità a migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
