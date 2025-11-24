Torna anche quest’anno ad Arezzo il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa Incarta il presente regala un futuro

Lanazione.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 24 novembre 2025 – . Dal 28 novembre al 24 dicembre sarà possibile sostenere la risposta di Oxfam nelle più gravi emergenze umanitarie del mondo causate da conflitti e crisi climatica, che senza interventi e aiuti immediati rischiano di trasformarsi in vere e proprie catastrofi. Per tutto il periodo natalizio decine di volontari e dialogatori di Oxfam saranno infatti presenti nei punti vendita T oys Center, Euronics e Andreini - di Arezzo, Montevarchi e Foiano - per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita, servizi igienico-sanitari, cibo e beni di prima necessità a migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

torna anche quest8217anno ad arezzo il natale solidale di oxfam italia con l8217iniziativa incarta il presente regala un futuro

© Lanazione.it - Torna anche quest’anno ad Arezzo, il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa Incarta il presente, regala un futuro

Argomenti simili trattati di recente

torna quest8217anno arezzo nataleIl Natale solidale di Oxfam: incarta il presente, regala un futuro - Torna anche quest’anno ad Arezzo, il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa Incarta il presente, regala un futuro. Come scrive arezzonotizie.it

torna quest8217anno arezzo nataleTorna il Mercatino di Natale, libri a 1 euro in Biblioteca - Arezzo, 23 novembre 2025 – Torna il Mercatino di Natale con tanti libri per adulti, bambini e ragazzi ad 1 euro. Si legge su msn.com

torna quest8217anno arezzo nataleMercatini di Natale 2025 in Toscana, da Firenze ad Arezzo: le date e cosa vedere - Le città d'arte e i borghi medievali della Toscana a Natale si trasformano: le piazze si illuminano, l’aria profuma di vin brulé e cannella e nelle vie risuonano le melodie natalizie che accompagnano ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Quest8217anno Arezzo Natale