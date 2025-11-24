Torino umiliato dal Como e peggior difesa del campionato | ma la Juventus non è andata oltre lo 0-0 nel derby

della Mole. Il  Torino  ha subito una  storica imbarcata  all’ Olimpico Grande Torino, uscendo  sconfitto per 5-1  contro un  Como in grande forma. La  squadra di Marco Baroni  è stata  umiliata  in casa, e il  risultato pesantissimo  ha messo in luce le  profonde criticità  del reparto difensivo granata, che ora vanta un  record negativo  nel campionato. 5-1 al Grande Torino: la peggiore difesa del campionato. La  sconfitta per 5-1  non è solo un  incidente di percorso, ma un  campanello d’allarme  fortissimo per il  Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

