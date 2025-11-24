Torino Como 1-5 i lagunari strapazzano i granata e sognano l’Europa | ecco com’è andata la partita delle ore 18.30 del 12° turno di Serie A

di Giuseppe Colicchia . Finisce in goleada allo Stadio Olimpico Grande Torino. La sfida tra il Torino di Marco Baroni, tecnico esperto chiamato a dare solidità ai granata, e il Como del visionario allenatore spagnolo Cesc Fabregas, si trasforma in un incubo per i padroni di casa. Il risultato finale di 1-5 certifica la crisi profonda dei piemontesi e lancia le ambizioni dei lariani, che con questa prestazione di forza continuano a coltivare con merito il sogno di una qualificazione in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Como 1-5, i lagunari strapazzano i granata e sognano l’Europa: ecco com’è andata la partita delle ore 18.30 del 12° turno di Serie A

