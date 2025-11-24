Torino Baroni | Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi alla nostra gente Non si può uscire dal campo così Su Zapata…

Calcionews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, Baroni nel post partita: «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi. Non si può uscire dal campo così. Su Zapata dico questo» Dopo il pesante 5-1 incassato in casa contro il Como, Marco Baroni ha analizzato la prova della squadra granata ai microfoni di DAZN. Il tecnico ha espresso le proprie considerazioni sulla prestazione, soffermandosi sugli aspetti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

