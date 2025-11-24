Torino Baroni | Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi alla nostra gente Non si può uscire dal campo così Su Zapata…
Torino, Baroni nel post partita: «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi. Non si può uscire dal campo così. Su Zapata dico questo» Dopo il pesante 5-1 incassato in casa contro il Como, Marco Baroni ha analizzato la prova della squadra granata ai microfoni di DAZN. Il tecnico ha espresso le proprie considerazioni sulla prestazione, soffermandosi sugli aspetti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Como ritorna al successo e travolge 5-1 il Torino di Baroni. La prova di forza dei lariani è qualcosa di strepitoso mentre il Toro rischia di tornare nel loop negativo ? #Calcio #SerieA #TorinoComo Vai su X
Baroni cambia il Torino: "Valuto un altro modulo. Simeone? Speriamo manchi poco" - facebook.com Vai su Facebook
Torino, Baroni: «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, alla nostra gente. Non si può uscire dal campo così. Su Zapata…» - Torino, Baroni nel post partita: «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi. Si legge su calcionews24.com
Baroni: “Chiediamo scusa ai tifosi, alla nostra gente” - Le parole del tecnico granata ai microfoni di DAZN dopo la disfatta per 5- toro.it scrive
Torino-Como 1-5, Baroni: “Chiedo scusa ai tifosi e mi assumo la responsabilità” - Le dichiarazioni del tecnico granata dopo la sfida tra Torino e Como valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A ... Si legge su msn.com