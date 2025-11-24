Thuram mastica amaro | Parata Maignan? Avrei dovuto metterla sul primo palo…Non so spiegarmi perché fatichiamo nei big match Ma siamo a novembre e mancano tante partite
Thuram, attaccante dell’Inter, ha commentato così la sconfitta nel derby della Madonnina contro il Milan. Le sue dichiarazioni. Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta nel derby della Madonnina dell’Inter contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni. PARATA DI MAIGNAN – «Grande parata di Maignan sul mio colpo di testa? Forse avrei dovuto metterla sul primo palo, non sul secondo». BIG MATCH – «Inter fatica nei big match? Non so spiegarmelo, con Chivu troveremo le soluzioni, è bravo e ci dà consigli. Siamo a novembre, è vero che è una partita decisiva ma ci sono tante partite». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
