Thuram Inter il retroscena di mercato svelato da Sky Sport | I nerazzurri lo volevano per fare l’esterno poi però…
Inter News 24 Thuram Inter, la trattativa con il Milan e il retroscena con i nerazzurri per chiudere la trattativa! Cos’è successo. Un curioso retroscena di mercato riguarda Marcus Thuram e il suo passaggio all’Inter dopo il derby di ieri. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha svelato alcuni dettagli sulla trattativa nel corso di una diretta su Sky Sport. Thuram è stato molto vicino al Milan, con il giocatore che aveva già parlato più volte con Stefano Pioli. Tuttavia, è stato un altro fattore a determinare la sua scelta di vestire la maglia dell’ Inter. SUL PASSAGGIO AL MILAN – « Thuram è stato molto vicino al Milan, aveva già parlato più volte con Pioli anche. 🔗 Leggi su Internews24.com
