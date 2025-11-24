Thuram al Milan | Di Marzio svela il clamoroso retroscena

Thuram. Curioso retroscena di mercato riguarda Marcus Thuram, protagonista nel Derby di Milano con l’ Inter. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Thuram è stato molto vicino al Milan prima di approdare in nerazzurro, avendo già avviato colloqui con l’allenatore all’epoca Stefano Pioli. La trattativa, però, non si è concretizzata, aprendo la strada all’ Inter per assicurarsi il talento francese. Thuram era stato seguito dai rossoneri già da tempo, ma a fare la differenza è stata la lungimiranza della dirigenza nerazzurra. L’ Inter aveva messo gli occhi sul giocatore già due o tre anni prima, quando militava nel Borussia Mönchengladbach, anticipando così la concorrenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

