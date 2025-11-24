Thuram al Milan | Di Marzio svela il clamoroso retroscena

Ilnerazzurro.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thuram. Curioso retroscena di mercato riguarda Marcus Thuram, protagonista nel Derby di Milano con l’ Inter. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Thuram è stato molto vicino al Milan prima di approdare in nerazzurro, avendo già avviato colloqui con l’allenatore all’epoca Stefano Pioli. La trattativa, però, non si è concretizzata, aprendo la strada all’ Inter per assicurarsi il talento francese. Thuram era stato seguito dai rossoneri già da tempo, ma a fare la differenza è stata la lungimiranza della dirigenza nerazzurra. L’ Inter aveva messo gli occhi sul giocatore già due o tre anni prima, quando militava nel Borussia Mönchengladbach, anticipando così la concorrenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

thuram milan marzio svelaDi Marzio svela: “Thuram fu vicinissimo al Milan, parlò pure con Pioli! Ma andò all’Inter perché…” - Curioso retroscena di mercato riguardante Marcus Thuram verso il derby di domenica sera tra Inter e Milan raccontato da Gianluca Di Marzio ... Segnala msn.com

thuram milan marzio svelaRetroscena Thuram: “Poteva essere al Milan, aveva già parlato con Pioli! Poi però…” - Curioso retroscena di mercato riguardante Marcus Thuram dopo il derby di ieri: ecco quanto svelato da Sky Sport ... msn.com scrive

thuram milan marzio svelaDi Marzio racconta: "Thuram era vicino al Milan, aveva parlato più volte con Pioli. Ecco perché ha scelto l'Inter" - Raccontando gli intrecci di mercato tra Inter e Milan nella settimana del Derby di Milano, Gianluca Di Marzio si sofferma anche su Marcus Thuram, punto di forza dell'attacco nerazzurro che rischiò il ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Thuram Milan Marzio Svela