Thuram a Inter TV | Abbiamo creato tanto ora ripartiamo e andiamo a Madrid con fiducia
Inter News 24 Thuram a Inter TV, l’attaccante nerazzurro analizza il ko nel derby: errori, occasione Calhanoglu e lo sguardo già alla sfida di Madrid. L’Inter esce sconfitta dal derby per 1-0, colpita dal gol decisivo di Christian Pulisic e frenata dal rigore fallito da Hakan Calhanoglu, episodio che ha pesato sull’economia della gara. Una serata amara per i nerazzurri, che al termine del match hanno ascoltato le parole di Marcus Thuram, attaccante classe 1997 e uno dei leader tecnici dell’organico di Cristian Chivu. Il francese, intervenuto ai microfoni di Inter TV, ha scelto di concentrarsi su ciò che la squadra ha fatto bene, mostrando equilibrio e consapevolezza. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
STASERA - Inter-Milan, stasera il derby della Madonnina: torna Thuram con Lautaro. Allegri con Leao e Pulisic - facebook.com Vai su Facebook
. @Inter | Chivu: "Dumfries non ci sarà. Thuram? Sta bene" Vai su X
Inter, Thuram: "Abbiamo incontrato uno dei migliori portieri del mondo" - L'Inter cade nel derby e fallisce l'aggancio alla vetta. Come scrive tuttomercatoweb.com
Thuram a ITV : "Abbiamo incontrato un portiere incredibile stasera, la fortuna girerà anche dalla nostra" - In casa nerazzurra, dopo la sconfitta nel derby, ha parlato Marcus Thuram a Inter Tv: "Abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo incontrato un portiere incredibile stasera. Si legge su msn.com
Thuram a InterTV: “Voglio parlare di quello che ha funzionato. Adesso andremo a Madrid e…” - Brutta battuta d'arresto per i nerazzurri che escono sconfitti nel derby che vede trionfare i rossoneri trascinati da Pulisic e Maignan. Come scrive msn.com