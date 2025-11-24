Inter News 24 Thuram a Inter TV, l’attaccante nerazzurro analizza il ko nel derby: errori, occasione Calhanoglu e lo sguardo già alla sfida di Madrid. L’Inter esce sconfitta dal derby per 1-0, colpita dal gol decisivo di Christian Pulisic e frenata dal rigore fallito da Hakan Calhanoglu, episodio che ha pesato sull’economia della gara. Una serata amara per i nerazzurri, che al termine del match hanno ascoltato le parole di Marcus Thuram, attaccante classe 1997 e uno dei leader tecnici dell’organico di Cristian Chivu. Il francese, intervenuto ai microfoni di Inter TV, ha scelto di concentrarsi su ciò che la squadra ha fatto bene, mostrando equilibrio e consapevolezza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram a Inter TV: «Abbiamo creato tanto, ora ripartiamo e andiamo a Madrid con fiducia»