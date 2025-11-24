Thuram a DAZN | Fiducia nel mister e nel progetto siamo sulla strada giusta Una sconfitta non cambia il mondo

Inter News 24 Thuram a DAZN, l’attaccante analizza il derby perso contro il Milan: dalla parata di Maignan ai limiti nei big match, fino alla fiducia totale in Chivu. Marcus Thuram, attaccante classe 1997 e uno dei leader tecnici dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Una serata complicata per l’ Inter, battuta 1-0 dal gol di Christian Pulisic, ma il francese ha mantenuto lucidità analizzando il momento della squadra e mostrando piena fiducia nel lavoro di Cristian Chivu, tecnico romeno alla sua prima stagione sulla panchina interista. PARATA DI MAIGNAN – «Grande parata di Maignan sul mio colpo di testa? Forse avrei dovuto metterla sul primo palo, non sul secondo». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram a DAZN: «Fiducia nel mister e nel progetto, siamo sulla strada giusta. Una sconfitta non cambia il mondo»

News recenti che potrebbero piacerti

#Milan, #Rabiot a DAZN: " #Thuram? Non ci siamo sentiti, eravamo entrambi concentrati sulla partita" Vai su X

Adrien Rabiot intervistato da DAZN ha parlato dei fratelli Thuram, avversari in Serie A compagni in Nazionale Il centrocampista del Milan, ex Juventus, ha svelato che Marcus indica Khephren come fratello più forte #Rabiot #Thuram - facebook.com Vai su Facebook

Thuram a DAZN: "Un ko non può cambiare il mondo, l'Inter è sulla strada giusta. Fiducia nel progetto di Chivu" - Comincia così l'analisi di Marcus Thuram a DAZN ndopo la sconfitta dell'Inter ne ... Si legge su msn.com

Thuram a Dazn: "Nazionale? Più importante essere forte con la Juve. Spalletti? Arriva con le sue buone idee e mi dà fiducia" - Le sue parole a ridosso del derby d'Italia: Arrivi da uno splendido assist in Champions League. Secondo tuttojuve.com

Thuram a ITV : "Abbiamo incontrato un portiere incredibile stasera, la fortuna girerà anche dalla nostra" - In casa nerazzurra, dopo la sconfitta nel derby, ha parlato Marcus Thuram a Inter Tv: "Abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo incontrato un portiere incredibile stasera. Riporta msn.com