Thuram a CBS Sports | Abbiamo giocato contro uno dei migliori portieri al mondo fatto il possibile per vincere ma questo è il calcio! Con l’Atletico…

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il derby di campionato perso ieri contro il Milan. Intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo al termine di Inter Milan, Marcus Thuram ha espresso tutta la propria delusione per il derby perso. LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Thuram post Inter Milan: «Gara seria, loro hanno segnato nell’unico tiro in porta! Sono rientrato con la voglia di aiutare la squadra, ecco cosa dovremmo fare» SENSAZIONI – « Non sono sicuramente buone, anche se abbiamo fatto una partita solida abbiamo giocato contro uno dei migliori portieri del mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram a CBS Sports: «Abbiamo giocato contro uno dei migliori portieri al mondo, fatto il possibile per vincere ma questo è il calcio! Con l’Atletico…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Thuram a CBS Sports: "Contento del gioco espresso, non dei risultati. Non servono rivoluzioni" Vai su X

Per Thuram l’Inter ha fatto una partita “seria” e sostiene che i nerazzurri siano sulla strada giusta. Poi un elogio alla qualità del Milan: siete d’accordo con lui? - facebook.com Vai su Facebook

Thuram a CBS Sports: "Contento del gioco espresso, non dei risultati. Non servono rivoluzioni" - La delusione per la sconfitta nel derby è evidente sul volto di Marcus Thuram, che arrivato anche nella postazione di CBS Sports Golazo! Da msn.com

Thuram: “Milan un tiro un gol. Hanno portiere top. Tutti dicono che siamo più forti ma…” - Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa al triplice fischio di Inter- Riporta msn.com

Inter: Thuram, "non è tutto da buttare via" - Io penso che siamo sulla strada giusta, crediamo nel mister e nel suo progetto. Lo riporta msn.com