The Running Man è un disastro | calo del 70% al box-office per il blockbuster con Glen Powell

L'ultimo blockbuster di Edgar Wright, con Powell protagonista nel ruolo che fu di Arnold Schwarzenegger in precedenza, non sta andando affatto bene al box-office americano e globale Dopo un esordio non esaltante al suo debutto in sala, la seconda settimana si è rivelata ancora più tragica per le sorti al box-office di The Running Man, il blockbuster di Edgar Wright con Glen Powell protagonista. Il film tratto dal romanzo distopico di Stephen King, già portato sullo schermo alla fine degli anni '80 nel film L'implacabile con Arnold Schwarzenegger, è in caduta libera e in quest'ultimo weekend ha incassato solamente 5.

