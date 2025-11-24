The Rocky Horror Show torna a Roma al Teatro Brancaccio con un cast internazionale

Torna a Roma The Rocky Horror Show, il legendary rock’n roll musical di Richard O’Brien: al Teatro Brancaccio dal 25 novembre con un cast internazionale e la regia di Christopher Luscombe. L’iconica pellicola con Tim Curry e Susan Sarandon ha appena celebrato mezzo secolo di vita e, per l’occasione, il musical da cui tutto è nato torna a conquistare ancora una volta il pubblico del Teatro Brancaccio di Roma dal 25 novembre al 30 novembre 2025. Nel 2025 The Rocky Horror Show, il celebre e irriverente spettacolo creato da Richard O’Brien, riparte in tour portando sul palco quell’esplosivo mix di rock ed energia travolgente che da oltre cinquant’anni lo rende un fenomeno internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - The Rocky Horror Show torna a Roma al Teatro Brancaccio con un cast internazionale

