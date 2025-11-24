Tg5 e Ansa scambiano Wanda Fisher con Ivana Spagna e lei s’infuria | Avrei tanto voluto essere alla camera ardente di Ornella Vanoni ma questa signora non sono io

Una svista può diventare un piccolo caso social. Alla camera ardente di Ornella Vanoni allestita al Piccolo Teatro di Milano sono arrivati amici e colleghi per rendere omaggio alla grande artista scomparsa. L’ agenzia Ansa ha immortalato alcuni volti “Fiorella Mannoia, Malgioglio, il regista Gabriele Salvatores, Arisa, la senatrice a vita Liliana Segre, Simona Ventura, Letizia Moratti, Alba Parietti e Francesco Gabbani”. Alla lista aggiungono il nome della cantante Ivana Spagna ma la persona ritratta nella voto non è lei ma Wanda Fisher. Errore in cui poco dopo è inciampato anche il Tg5 che ha scambiato Fisher per Spagna con tanto di sottopancia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tg5 e Ansa scambiano Wanda Fisher con Ivana Spagna e lei s’infuria: “Avrei tanto voluto essere alla camera ardente di Ornella Vanoni ma questa signora non sono io”

