Test di medicina valido per tutti tranne che per i furbetti
Resta valido il test di medicina tranne che per i furbetti, quelli che hanno fatto circolare sui social alcune foto durante lo svolgimento della prova che si è tenuta lo scorso 20 novembre per i 55mila aspiranti medici. Il primo appello dopo il semestre 'aperto', il nuovo metodo di accesso alla laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria - non avrà alcun rischio di annullamento generalizzato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Secondo appello test medicina: prova 10 dicembre, quando le graduatorie definitive? Le polemiche sulle copiature del primo appello non si placano Vai su X
Test di Medicina? Il primo round del “semestre filtro” è stato un caos annunciato. Foto dei quiz online, telefonini entrati in aula, smartwatch. Mentre la Crui parla di “grande efficienza”, gli studenti parlano di Far West. E intanto volano già le minacce di annullame - facebook.com Vai su Facebook
Test di Medicina, Bernini: “L’esame resta valido, troveremo i responsabili” - Dopo lo scandalo dei test di medicina, con prove circolate sul web e sui social, interviene con fermezza la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. Scrive catania.liveuniversity.it
Bernini: test di Medicina resta valido - La ministra promette il pugno duro con chi "ha cercato di falsare gli esiti della prova" portando i telefonini e postando on line i quesiti ... Lo riporta rainews.it
Test Medicina, Bernini: esami validi - L’Unione degli Studenti annuncia un ricorso collettivo. Si legge su ilroma.net