Test di medicina valido per tutti tranne che per i furbetti

24 nov 2025

Resta valido il test di medicina tranne che per i furbetti, quelli che hanno fatto circolare sui social alcune foto durante lo svolgimento della prova che si è tenuta lo scorso 20 novembre per i 55mila aspiranti medici. Il primo appello dopo il semestre 'aperto', il nuovo metodo di accesso alla laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria - non avrà alcun rischio di annullamento generalizzato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

test di medicina valido per tutti tranne che per i furbetti

© Tgcom24.mediaset.it - Test di medicina, valido per tutti tranne che per i furbetti

