Terremoto nel basket | Ettore Messina si dimette da allenatore dell' Olimpia Milano
Ettore Messina ha rassegnato le dimissioni da allenatore e president of basketball operations dell'Olimpia Milano. La decisioneDopo la sconfitta contro Trieste, Messina ha preso la dura decisione. Al suo posto arriva Giuseppe Poeta. L'ormai ex tecnico rimarrà in società come consulente personale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
