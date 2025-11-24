Terni Periferie nel degrado altro che ‘fiore all’occhiello’ I mercati di Gabelletta e Cesure sono il simbolo dell’abbandono

"Strutture fatiscenti e degrado ovunque. Esistono risorse per riqualificare i mercati, ma il Comune deve presentare un progetto. Il M5S ha presentato un’interrogazione in Consiglio.I mercati rionali di Gabelletta (via della Stadera) e Cesure (via Irma Bandiera) versano in condizioni di grave. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, "Periferie nel degrado, altro che ‘fiore all’occhiello’. I mercati di Gabelletta e Cesure sono il simbolo dell’abbandono”

Contenuti che potrebbero interessarti

https://www.radiogalileo.it/attualita/2025/11/19/222152-terni-in-piazza-della-pace-tutti-al-lavoro-per-realizzare-lalbero-contro-la-violenza#google_vignette Associazione Noità Aps Comune di Terni - facebook.com Vai su Facebook

Terni, viaggio nel degrado del parco Rosselli tra rifiuti e siringhe, pusher e balordi - Una tenda canadese per ripararsi la notte, i vestiti stesi ad asciugare sulle panchine, le siringhe usate abbandonate in terra. Si legge su ilmessaggero.it

GemellArte, l’amore conquista le periferie di Terni: svelato il murale di Daco a San Valentino - Svelato a Terni il murale realizzato dall’artista Daco per la settima edizione del festival GemellArte, il festival internazionale di arte contemporanea, all’insegna dell’amore. umbria24.it scrive

Terni, guardie giurate e cittadini in campo per prevenire il degrado: vertice in prefettura - E cittadini selezionati e formati chiamati a prendersi cura del territorio segnalando comportamenti fuori controllo per prevenire ogni ... Come scrive ilmessaggero.it