Terni impresa di Ettore Mostarda | riconfermato campione italiano juniores di Karate

Una prestazione contrassegnata da grande intelligenza tattica e concentrazione. Il portacolori della Tonic Pazzaglia Karate Ettore Mostarda si è riconfermato campione italiano di specialità, nella categoria +86, bissando il successo dello scorso anno. Il giovanissimo atleta, nonostante un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, impresa di Ettore Mostarda: riconfermato campione italiano juniores di Karate

