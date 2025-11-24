Terni impresa di Ettore Mostarda | riconfermato campione italiano juniores di Karate

Ternitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una prestazione contrassegnata da grande intelligenza tattica e concentrazione. Il portacolori della Tonic Pazzaglia Karate Ettore Mostarda si è riconfermato campione italiano di specialità, nella categoria +86, bissando il successo dello scorso anno. Il giovanissimo atleta, nonostante un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

terni impresa di ettore mostarda riconfermato campione italiano juniores di karate

© Ternitoday.it - Terni, impresa di Ettore Mostarda: riconfermato campione italiano juniores di Karate

News recenti che potrebbero piacerti

Terni, pitbull ucciso a sprangate: l'associazione Lndc Animal Protection denuncia e lancia l' appello: «Chi sa parli» - Qualche sera fa si è allontanato da casa nella zona di strada di Marrano, tra Terni e Narni, e i suoi l’hanno cercato a lungo. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Impresa Ettore Mostarda