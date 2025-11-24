Terna presenta gli esiti della consultazione pubblica per il nuovo elettrodotto Milano-Montalto

Terna presenterà mercoledì 26 novembre anche ai cittadini della provincia di Massa Carrara gli esiti della consultazione pubblica sul futuro collegamento “Milano – Montalto”.Il nuovo elettrodotto, lungo circa 500 km e con una capacità di 2.000 MW, consentirà di ottimizzare i transiti di energia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Terna presenta gli esiti della consultazione pubblica per il nuovo elettrodotto "Milano-Montalto"

