Tentato furto dal parrucchiere | ventenne condannato a sei mesi di carcere
Condannato a sei mesi senza la sospensione condizionale il 21enne che, in concorso con un complice, ha tentato un furto alla vetrina del salone “I parrucchieri di viale Miramare”. I fatti risalgono alla notte tra l’1 e il 2 settembre scorsi, due giovani tra cui il 21enne etiope residente a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
