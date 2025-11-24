Tennistavolo l’Italia maschile U15 è in semifinale ai Mondiali Giovanili | medaglia certa per gli azzurrini

Nella giornata inaugurale dei Mondiali Giovanili 2025 di tennistavolo, nel torneo a squadre under 15 maschili, si è registrata la grande prestazione dell’Italia, che ha superato prima la Romania negli ottavi e, poi, soprattutto, il Giappone nei quarti, ed è approdata alle semifinali, dove domani sfiderà la Cina con la consapevolezza di aver già centrato una medaglia. Gli azzurrini negli ottavi di finale hanno superato la Romania con un netto 3-0: Francesco Trevisan ha piegato Andrei Tibirna per 3-2, spuntandola ai vantaggi del game decisivo, poi Danilo Faso ha regolato Raul Creucu per 3-0, ed infine Giulio Campagna ha completato l’opera, superando Mircea Chirita per 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

