Tennistavolo impresa colossale dell’Italia U15! Batte la Cina con un super Danilo Faso ed è in finale ai Mondiali!

Nella seconda giornata dei Mondiali Giovanili 2025 di tennistavolo, nel torneo a squadre under 15 maschili, arriva un'altra grande prestazione dell'Italia, che dopo aver superato ieri la Romania negli ottavi ed il Giappone nei quarti, oggi nelle semifinali, regola la Cina per 3-1, approdando in finale, dove domani affronterà Cina Taipei. Sfide tutte molto tirate quelle odierne, con gli azzurrini che vincono tre match tutti al quinto game, in due casi spuntandola addirittura ai vantaggi nella frazione decisiva, mentre i cinesi portano a casa soltanto la sfida tra i numero 3 delle due selezioni. Nella sfida d'apertura arriva la rimonta vincente di Francesco Trevisan, che recupera da 0-2 e poi batte Yu Haiyang per 3-2 (7-11, 6-11, 11-5, 11-8, 11-8), mentre a seguire Danilo Faso conquista il secondo punto superando Zhou Guanhong ancora per 3-2 (11-5, 3-11, 11-9, 7-11, 12-10).

