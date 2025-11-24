Tennis Volandri | Sinner ci scriveva nella chat di Davis

Roma, 24 nov. (askanews) – “Nella chat che abbiamo noi della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi ‘fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori'”. Lo ha raccontato il capitano dell’Italia che ha vinto la terza Coppa Davis di fila, Filippo Volandri, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1. L’anno prossimo si potrà tornare a vincere in Davis? “Noi vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo ad ogni modo” ha assicurato Volandri. Bolelli e la caduta della coppa Davis? “Quella coppa va presa da sotto, dovrebbe saperlo Bolelli visto che è la terza che la alza, dovrebbe avere maggiore dimestichezza”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

