Temptation Island | Alessia Pascarella svela come è finita l’amicizia con Martina De Ioannon
Alessia Pascarella ha raccontato il suo presente dopo Temptation Island, facendo chiarezza sul rapporto con Martina De Ioannon. La prospettiva è cambiata, dice, e con essa le relazioni nate davanti alle telecamere. Al fianco del fidanzato Lino Giuliano, Alessia ha spiegato in diretta perché l’ amicizia con Martina sia arrivata al capolinea, per poi entrare nel merito delle regole condivise di coppia, del faccia a faccia con la tentatrice Maika e delle immancabili letture sul “triangolo” Martina–Gianmarco–Ciro. Martina pensava a Gianmarco quando era con Ciro? Le sue parole Temptation Island: la rottura tra Martina De Ioannon e Alessia Pascarella. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Scopri altri approfondimenti
Alla fine Temptation Island lo guardano anche i più insospettabili... Pio e Amedeo sono gli ospiti del nuovo episodio di Supernova. La versione integrale di questa puntata è disponibile su YouTube, Spotify e tutte le piattaforme audio. Link in bio Supernova è - facebook.com Vai su Facebook
Alessia Pascarella: “Martina De Ioannon? Prima che scegliesse Ciro la preferivo con Gianmarco, ma lei ha sbagliato perché…” - Ospite del programma condotto da Giada Di Miceli, Non succederà più, on air su Radio Radio, sabato 22 Novembre, Alessia Pascarella, ... Riporta isaechia.it
Temptation Island, “magna di meno palla di lardo”: la reazione di Lino Giuliano al commento dell’hater - Uno dei protagonisti indiscussi di Temptation Island è sicuramente Lino Giuliano, che ha preso parte all’undicesima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia insieme alla compagna ... isaechia.it scrive
Temptation Island, Rosario Guglielmi fuori da Uomini e Donne: Alessia Pascarella si schiera dalla parte di Lucia Ilardo - L'ex volto di Temptation Island, Alessia Pascarella, interviene sui social e commenta il confronto tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi a Uomini e Donne: "Lei ha fatto bene a dire tutto". Segnala comingsoon.it