Telemarketing selvaggio Agcom | filtro anti-spoofing mostra ampia diffusione della pratica
I primi dati mostrano una quantità rilevante di traffico irregolare intercettato dai gestori nazionali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Da oggi il nuovo stop al telemarketing selvaggio Funzionerà? Secondo blocco Agcom alle chiamate "selvagge": la stretta si allarga ai falsi numeri mobili. Intanto si aggrava la crisi dei call center con il caso Telecontact
