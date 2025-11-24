Tari 2025 sale la spesa media | 340 euro a famiglia
Cresce la spesa per la gestione dei rifiuti urbani, con la Tari in aumento del 3,3% rispetto a un anno fa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondisci con queste news
Tari sempre più cara, sale in media a 340 euro, top a Catania - Notizie - Ansa.it Vai su X
Arrivata la "temuta" busta dell'AMA? ? Sappiamo bene cosa si prova: si apre la cassetta della posta e si trova un avviso di accertamento TARI. Lo stress sale subito. "E adesso? Devo pagare? Hanno sbagliato loro? Dove trovo il tempo per capirci qualcosa - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti, quanto mi costate: Tari, in Toscana la spesa aumenta a 397 euro (+6,5%) - Ecco cosa emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. Secondo lanazione.it
Tari sempre più cara: la spesa media sale a 340 euro, ma il divario tra Nord e Sud resta enorme - Cresce la raccolta differenziata ma aumentano anche le tariffe: il rapporto Cittadinanzattiva fotografa un’Italia a diverse velocità ... Lo riporta giornalelavoce.it
Tari, Genova è la terza città più cara d’Italia - Per un’abitazione di 100 metri quadrati si pagano in media 509 euro contro i 291 di Milano e i 294 di Bologna ... Scrive ilsecoloxix.it