Tari 2025 Avellino in controtendenza | costi in calo dell’1,7%
Tempo di lettura: 2 minuti Con 418 euro di spesa media, la Campania è la regione dove la tassa sui rifiuti – la Tari – è la più alta in Italia dopo la Puglia. Il dato è contenuto nel rapporto 2025 di Cittadinanzattiva sui rifiuti dal quale emerge che la spesa media nazionale per la gestione dei rifiuti urbani è pari a 340 euro all’anno, in aumento del 3,3% rispetto al 2024 (329 euro). In Campania una famiglia paga dunque in media 418 euro, +2,8% rispetto al 2024 quando ne spendevano 407. Avellino è la provincia meno cara, con una tariffa media di 297 euro (-1,7% rispetto al 2024), mentre in quella di Napoli se ne pagano 496. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
