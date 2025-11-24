Taranto accusa | truffa delle banconote di piccolo taglio denunciato 33enne Polizia

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno di 33 anni ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, a seguito di mirate indagini, ha individuato un cittadino rumeno di 33 anni considerato presunto autore della c.d truffa delle banconote di piccolo taglio in danno di commercianti tarantini. Un raggiro nel quale il presunto truffatore propone al commerciante di cambiare una consistente somma di banconote di piccolo taglio – in genere da 5 euro – molto utili per soddisfare le necessità di cassa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, accusa: truffa delle banconote di piccolo taglio, denunciato 33enne Polizia

Approfondisci con queste news

Sulla vertenza ex Ilva interviene con durezza il vicesindaco di Taranto, Mattia Giorno, che accusa l’esecutivo di aver condotto la situazione verso un punto di non ritorno. “Quello che il Governo sta riuscendo a fare è un disastro annunciato e denunciato da tem - facebook.com Vai su Facebook

Laterza: truffa da 13.000 euro con SMS e falso link. Tre arresti - Nei giorni scorsi, a Laterza, in provincia di Taranto, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tre persone – un cinquantenne ed un 19enne, entrambi della provincia di Napoli, e un 29enne ... quotidianodipuglia.it scrive

Truffa delle banconote da 5 euro, la commerciante: «Volevano raggirarmi, sembravano false e li ho cacciati». Come funziona - Non ho finito di contarli che mi vedo depositare sul banco un’altra mazzetta da 5 euro, e poi una ... Come scrive leggo.it

Taranto, la vendita all'asta era una truffa: tre indagati, un'avvocatessa rischia l'interdizione - Il gip ha fissato l'interrogatorio preventivo Garantivano l’acquisto di immobili messi all’asta dal ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it