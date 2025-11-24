Anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, dopo i primi risultati che hanno segnato la vittoria di Roberto Fico alle regionali in Campania, è arrivata a Napoli per esprimere il suo sostegno al candidato del centrosinistra. “L’alternativa c’è ed è competitiva, il riscatto parte dal sud e ci porterà a vincere insieme, la partita delle prossime politiche è apertissima. Uniti si vince, il margine di Fico e Decaro dimostra che uniti si stravince, e anche dove non vinciamo come in Veneto raddoppiamo i risultati. Gli elettori premiano lo sforzo unitario “, ha detto Schlein, ringraziando anche la giunta uscente il presidente De Luca per il lavoro svolto negli anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tanto l’aria s’adda cagnà”: Schlein festeggia in Campania e cita Pino Daniele. E a Meloni: “Ha ben poco da saltare”