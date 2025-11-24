Roma, 24 novembre 2025 – Elly Schlein raggiante a Napoli. In città per festeggiare la vittoria di Roberto Fico alle elezioni regionali lancia la sfida al centrodestra in vista delle politiche. La segretaria del Pd cita la celebre canzone di Pino Daniele 'Quanno chiove' per avvisare la maggioranza e "il governo più antimeridionalista della storia repubblicana" che il centrosinistra è competitivo in vista delle prossime politiche. La leader Dem richiama infatti "le parole di un grande poeta di questa terra" e manda un messaggio chiaro: "Tanto l'aria s'adda cagà", dice chiudendo il suo discorso. Come sta andando a Napoli lo spoglio per le Regionali 2025 in Campania: i dati comune per comune Risultati elezioni regionali 2025 in Campania, Puglia e Veneto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Tanto l'aria s'adda cagnà". Schlein cita Pino Daniele e lancia la sfida al governo