TALENT ZONE – La pallavolo fa diventare grandi con Ludovica Tosini

Ludovica Tosini, classe 2008 di Pinerolo, in Piemonte, vive da qualche anno a Milano, dove gioca con le compagne nel prestigioso Club Italia. La giovanissima pallavolista è da molti descritta come il futuro posto 4 della nazionale più forte del mondo, la nostra, e lo affronta con la consapevolezza di una giocatrice matura e la delicatezza di una ragazza di 17 anni. Tra la vita fuori casa sin da piccolissima, e le esperienze in nazionali giovanili, Ludovica parla del suo viaggio attraverso i piccoli momenti come la chiamata dalla nazionale o la canzone che ha fatto da colonna sonora della vittoria agli Europei U17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - TALENT ZONE – La pallavolo fa diventare grandi con Ludovica Tosini

