SVolta Green gli studenti piantano 175 alberi intorno all' Istituto ' Volta' di Sassuolo

Modenatoday.it | 24 nov 2025

“Il nostro sogno è trasformare l’area intorno all’Istituto “Alessandro Volta” di Sassuolo in un’oasi di sostenibilità ambientale e bellezza, e abbiamo già fatto un grande passo con la creazione dell’EcoGiardino”. Un sogno ecologico diventato realtà. Infatti ieri, in occasione della Giornata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

