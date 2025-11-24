SVolta Green gli studenti piantano 175 alberi intorno all' Istituto ' Volta' di Sassuolo

"Il nostro sogno è trasformare l'area intorno all'Istituto "Alessandro Volta" di Sassuolo in un'oasi di sostenibilità ambientale e bellezza, e abbiamo già fatto un grande passo con la creazione dell'EcoGiardino". Un sogno ecologico diventato realtà. Infatti ieri, in occasione della Giornata.

