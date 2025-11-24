Superlega non è ancora finita | A22 chiede un risarcimento danni alla UEFA

La società dietro la Superlega ha avviato un’altra azione legale contro la UEFA di Ceferin. La nota e tutti i dettagli La battaglia legale per la Superlega non è ancora conclusa. La società A22 Sports Management, quella dietro al progetto, ha infatti chiesto il risarcimento danni alla UEFA. Ceferin vs Superlega, non è ancora finita (Ansa foto) – Calciomercato.It A22 avrebbe avviato un’azione legale contro la UEFA per danni “a causa dell’abuso della sua posizione di operatore monopolista delle competizioni calcistiche europee”, fa sapere ‘El Chiringuito TV’. Questa la nota ufficiale diffusa dalla società: “A22 Sports Management ha annunciato oggi di aver avviato, in data 21 novembre 2025, le procedure obbligatorie MASC, previste dalla legge spagnola, prima di avviare un procedimento legale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’abuso di posizione dominante da parte della UEFA, come operatore monopolistico delle competizioni calcistiche europee transfrontaliere per club”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Superlega, non è ancora finita: A22 chiede un risarcimento danni alla UEFA

Argomenti simili trattati di recente

Trentino Volley Srl. . Faure, Flavio and Mendez after 3-1 on Perugia at BTS Arena #trentinovolley #trentinonelcuore #trento #volleyball #trentino #superlega #itastrentino #trentinoitas - facebook.com Vai su Facebook

L'attesa è finita, lunedì prende il via la Superlega - Il campionato più bello del mondo è pronto a cominciare: lunedì 20 e martedì 21 ottobre 2025 si aprirà la nuova Regular Season dal calendario ... Scrive corrieredellosport.it

"L'ultima proposta della Superlega all'Uefa: due novità nella nuova Champions League" - La Superlega torna alla carica con una nuova proposta all'Uefa per dare vita ad una Champions League più spettacolare. Segnala corrieredellosport.it

Dalla Spagna: Superlega-Uefa, segnali di disgelo. Gia 7 incontri per trovare un'intesa - Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo catalano Mundo Deportivo A22 e Uefa si sono incontrate addirittura 7 volte negli ultimi mesi, e alcune di queste riunioni sarebbero avvenute nella ... Scrive gazzetta.it