Supercoppa Italiana 2025 2026 | format edizioni calendario e risultati

Calcionews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente più finale unica, dal 2024 il trofeo è assegnato con lo schema della “final four”: Supercoppa italiana 20252026 La Supercoppa Italiana, denominata per ragioni di sponsorizzazione EA Sports FC Supercup, ha cambiato ufficialmente format dall’edizione 20232024. Anche l’edizione 20252026 si giocherà con il nuovo formato della “Final four”. Supercoppa italiana 20252026: niente più finale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

supercoppa italiana 2025 2026 format edizioni calendario e risultati

© Calcionews24.com - Supercoppa Italiana 2025/2026: format, edizioni, calendario e risultati

Argomenti simili trattati di recente

supercoppa italiana 2025 2026Supercoppa italiana, definiti gli accoppiamenti per l'edizione 2025/2026: il tabellone - La vittoria dello scudetto da parte del Napoli ha completato in maniera definitiva il tabellone della Supercoppa italiana 2025/2026. Riporta calciomercato.com

Volley, la Supercoppa Italiana slitta a fine stagione. Stravolto il calendario dei playoff: le nuove date - Stravolgimento totale per quanto riguarda il calendario della pallavolo tricolore: la Supercoppa Italiana di volley maschile, originariamente prevista a ... Si legge su oasport.it

supercoppa italiana 2025 2026Champions League pallavolo 2025/26: gironi, programma, calendario e dove vedere le squadre italiane · Volley femminile - Scopri gironi, programma, calendario e dove vedere le partite delle squadre italiane nella Champions League di volley femminile 2025/2026. Segnala olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Supercoppa Italiana 2025 2026