AGI - Si sono concluse nella notte le operazioni di montaggio degli arconi storici del Ponte dell’Industria. I lavori sono stati eseguiti da Anas Gruppo FS Italiane, soggetto attuatore, in convenzione con Roma Capitale. Da questa mattina il ponte è regolarmente aperto al traffico. La fase successiva riguarda il rimontaggio delle strutture superiori che completano l’arcone, ricostruite come le originali e adattate al nuovo ponte. Sono previste ulteriori chiusure per il montaggio degli elementi orizzontali che saranno comunicate attraverso i canali di Roma Capitale. "Passaggio importante nel percorso di recupero del ponte”. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sul Ponte dell'Industria di Roma tornano gli arconi del Novecento