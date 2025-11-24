Sul Ponte dell' Industria di Roma tornano gli arconi del Novecento
AGI - Si sono concluse nella notte le operazioni di montaggio degli arconi storici del Ponte dell’Industria. I lavori sono stati eseguiti da Anas Gruppo FS Italiane, soggetto attuatore, in convenzione con Roma Capitale. Da questa mattina il ponte è regolarmente aperto al traffico. La fase successiva riguarda il rimontaggio delle strutture superiori che completano l’arcone, ricostruite come le originali e adattate al nuovo ponte. Sono previste ulteriori chiusure per il montaggio degli elementi orizzontali che saranno comunicate attraverso i canali di Roma Capitale. "Passaggio importante nel percorso di recupero del ponte”. 🔗 Leggi su Agi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Riaperto il Ponte dell’Industria, ripristinata la viabilità, #Linea96 e #Linea780 tornano sul percorso regolare. Vai su X
? Ultima Chiusura Temporanea Ponte dell’Industria! Attenzione, automobilisti e residenti di Roma! Il Ponte dell’Industria (Ponte di Ferro) chiude un'ultima volta per permettere gli interventi finali: Quando: Dalle ore 22:00 di questa sera, 20 novembre, fino - facebook.com Vai su Facebook
Sul Ponte dell'Industria di Roma tornano gli arconi del Novecento - Si sono concluse nella notte le operazioni di montaggio degli arconi storici del Ponte dell’Industria. Riporta msn.com
Completato il montaggio degli arconi storici del Ponte dell’Industria a Roma - I lavori di restauro hanno riportato in vita le strutture originali dei primi del ’900, oggi il ponte riapre al traffico ... Segnala rainews.it
Ponte dell'Industria, gli archi tornano al loro posto - VIDEO - Le immagini del posizionamento dell'arco sul "ponte di ferro". Scrive rainews.it