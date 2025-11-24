Studentessa multata e fatta scendere dell' autobus l' appello di un genitore | Trattate i nostri figli con educazione

“Trattate i nostri figli con educazione, non è vero che i ragazzi di oggi sono maleducati come sempre si vuol far credere. La maggioranza di essi sono educati e sensibili”. È l'appello che un genitore livornese rivolge a seguito di quanto accaduto giovedì scorso 20 novembre alla figlia, a bordo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

