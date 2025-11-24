Studentessa multata e fatta scendere dell' autobus l' appello di un genitore | Trattate i nostri figli con educazione
“Trattate i nostri figli con educazione, non è vero che i ragazzi di oggi sono maleducati come sempre si vuol far credere. La maggioranza di essi sono educati e sensibili”. È l'appello che un genitore livornese rivolge a seguito di quanto accaduto giovedì scorso 20 novembre alla figlia, a bordo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Siena: studentessa multata sul bus nonostante avesse pagato il biglietto gazzettadisiena.it/siena-studente… Vai su X
«Da studentessa nata e cresciuta qui, le difficoltà di non avere la cittadinanza le ho vissute sin dai banchi di scuola». - facebook.com Vai su Facebook