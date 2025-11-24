Studente accoltellato per 50 euro i due 18enni e l’accusa delle bugie davanti al gip Il pm | Perché non meritano i domiciliari

Hanno mentito davanti al gip i due maggiorenni arrestati il 18 novembre per la rapina da 50 euro e il tentato omicidio del 12 ottobre ai danni di uno studente di 22 anni che rischia di rimanere paraplegico. Per loro resta il pericolo di fuga perché considerati «pericolosi». I due devono restare in carcere perché non si può correre il rischio che violino i domiciliari e perché, negli interrogatori davanti al gip, hanno «mentito», non prendendo consapevolezza della «gravità» dei fatti commessi. Lo scrive il pm di Milano Andrea Zanoncelli nel parere contrario alle istanze di scarcerazione e domiciliari delle difese, su cui dovrà decidere la gip Chiara Valori. 🔗 Leggi su Open.online