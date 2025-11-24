Studente accoltellato per 50 euro i due 18 arrestati restano in carcere Il pm | Hanno mentito durante gli interrogatori sono pericolosi

I due maggiorenni, arrestati il 18 novembre per la rapina da 50 euro e il tentato omicidio del 12 ottobre ai danni dello studente di 22 anni che rischia di rimanere paraplegico, devono. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Studente accoltellato per 50 euro, i due 18 arrestati restano in carcere. Il pm: «Hanno mentito durante gli interrogatori, sono pericolosi »

