Studente accoltellato per 50 euro i due 18 arrestati restano in carcere Il pm | Hanno mentito durante gli interrogatori sono pericolosi

Leggo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due maggiorenni, arrestati il 18 novembre per la rapina da 50 euro e il tentato omicidio del 12 ottobre ai danni dello studente di 22 anni che rischia di rimanere paraplegico, devono. 🔗 Leggi su Leggo.it

