Stranger Things 5 | il trailer del volume 1

(Adnkronos) – L'attesa per la conclusione di uno dei fenomeni televisivi più rilevanti dell'ultimo decennio è quasi terminata. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale del Volume 1 della quinta e ultima stagione di Stranger Things, confermando l'inizio della release per il prossimo 27 novembre. Le immagini inedite, cariche di tensione e oscurità, sono state svelate in . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

