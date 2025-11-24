Stranger Things 5 | il trailer del Volume 1 apre le porte all’ultima battaglia di Hawkins

Netflix ha diffuso il trailer del Volume 1 della quinta stagione di Stranger Things, segnando l'inizio del conto alla rovescia verso la conclusione di una delle serie più influenti dell'ultimo decennio. Il trailer del Volume 1 della stagione finale di Stranger Things anticipa un capitolo più cupo, segnato da Vecna e da una Hawkins militarizzata. I protagonisti si preparano alla resa dei conti. Il trailer e il ritorno a Hawkins: un'ultima discesa nell'ombra Il nuovo trailer della stagione finale di Stranger Things, in arrivo il 27 novembre con i primi quattro episodi, concentra in pochi secondi l'atmosfera di un autunno 1987 che a Hawkins non somiglia più a ciò che i personaggi hanno sempre cercato di difendere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

