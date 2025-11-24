Strage di Bologna la corte d' appello chiede nuovi documenti su Cavallini
Gilberto Cavallini, cittadino italiano ex militante dei Nuclei Armati Rivoluzionari, si trova coinvolto nell’ennesima vicenda giudiziaria legata alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha richiesto nuovi documenti relativi al periodo di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
