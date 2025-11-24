Storica Italia | 3 Coppe Davis di fila non le vinceva nessuna nazione dagli Anni ’70

Oasport.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta da quando è stato abolito il Challenge Round (cosa che è accaduta nel 1971), c’è una squadra capace di vincere per tre volte consecutive la Coppa Davis. Ce la fa l’Italia, che a Bologna raccoglie quello che aveva già costruito a Malaga in due occasioni e conferma la lunghezza del proprio movimento. A guardare l’albo d’oro, è proprio dagli Anni ’70 che non si verificavano più tre vittorie consecutive, o un numero maggiori. Ai tempi protagonisti di queste sequenze erano sempre due Paesi, Stati Uniti e Australia, con un paio di eccezioni visibili dalle origini della coppa, che datano fino al lontanissimo 1900. 🔗 Leggi su Oasport.it

storica italia 3 coppe davis di fila non le vinceva nessuna nazione dagli anni 821770

© Oasport.it - Storica Italia: 3 Coppe Davis di fila non le vinceva nessuna nazione dagli Anni ’70

Leggi anche questi approfondimenti

storica italia 3 coppeStorica Italia: 3 Coppe Davis di fila non le vinceva nessuna nazione dagli Anni ’70 - Per la prima volta da quando è stato abolito il Challenge Round (cosa che è accaduta nel 1971), c'è una squadra capace di vincere per tre volte ... oasport.it scrive

storica italia 3 coppeItalia campione del mondo: terza Coppa Davis consecutiva, impresa storica - Nella SuperTennis Arena di Bologna, gli azzurri hanno conquistato la terza Coppa ... Scrive lifestyleblog.it

storica italia 3 coppeCoppa Davis all’Italia: il tris in tre anni riscrive i libri di storia - L'impresa di Berrettini e Cobolli permette all'Italia di emulare gli Stati Uniti in un ruolino di marcia che la Coppa Davis non vedeva dal 1972 ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Storica Italia 3 Coppe