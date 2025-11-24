Storica Italia | 3 Coppe Davis di fila non le vinceva nessuna nazione dagli Anni ’70
Per la prima volta da quando è stato abolito il Challenge Round (cosa che è accaduta nel 1971), c’è una squadra capace di vincere per tre volte consecutive la Coppa Davis. Ce la fa l’Italia, che a Bologna raccoglie quello che aveva già costruito a Malaga in due occasioni e conferma la lunghezza del proprio movimento. A guardare l’albo d’oro, è proprio dagli Anni ’70 che non si verificavano più tre vittorie consecutive, o un numero maggiori. Ai tempi protagonisti di queste sequenze erano sempre due Paesi, Stati Uniti e Australia, con un paio di eccezioni visibili dalle origini della coppa, che datano fino al lontanissimo 1900. 🔗 Leggi su Oasport.it
